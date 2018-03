Faenza, fiaccole accese nei campi per salvare il raccolto dal freddo

Con l’arrivo di Buran nel nostro Paese, si sono verificati drastici cali delle temperature e forti nevicate che stanno mettendo in pericolo i raccolti. I contadini stanno cercando in ogni modo di salvare il frutto del loro duro lavoro. A Faenza, alcuni agricoltori hanno deciso di adottare una soluzione particolare: accendere dei fuochi nei campi per contrastare il freddo che mette in pericolo il loro raccolto. Nel farlo si sono ispirati ad un’antica usanza romagnola, quella dei “Lòm a Mêrz”, un rito propiziatorio per i raccolti futuri, che prevedeva l'accensione di un falò attorno al quale danzavano le famiglie. Prendendo spunto dalla tradizione, i contadini hanno cercato di mantenere per tutta la notte una temperatura tale da impedire che il gelo danneggiasse irreparabilmente le piante.