La realizzazione di un sogno: sciare a Porto Venere

Buran ha colpito tutta l'Italia, portando con sé nevicate più o meno fitte che hanno fatto la gioia di alcuni e sono state da spunto per altri. Come Nicola Micheli, maestro di sci ventiseienne di La Spezia, che ha finalmente potuto realizzare il sogno di una vita: sciare al mare, precisamente lungo la scalinata di San Pietro a Porto Venere. Ripreso dai passanti, il video ha guadagnato una popolarità incredibile nel giro di poche ore e fra chi biasima il comportamento del ragazzo e chi invece suggerisce di prenderlo come il divertimento che è, Nicola commenta: "È stata una goliardata, niente di più".