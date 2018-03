La bufera che si è scatenata sul Regno Unito ha portato temperature rigidissime e neve, provocando enormi disagi soprattutto ai trasporti. C'è anche, però, chi ha pensato di sfruttare la nevicata per indossare gli sci e muoversi così nelle vie del centro di Londra, attirando l'attenzione di tutti i presenti.



Tra questi, Nicola Heath ha ripreso il protagonista della trovata pubblicando le immagini sui social, scatenando una serie di divertenti commenti in cui anche altri cittadini inglesi dimostravano di aver provato a sciare per le vie delle loro città.