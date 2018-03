Riccione, il parco acquatico è sotto zero e i delfini giocano con la neve

Buran è arrivato anche in Italia, portando con sé un’ondata di gelo e forti nevicate in tutta la Penisola. A Riccione, Cattolica e Rimini sono scesi almeno dodici centimetri di neve che hanno imbiancato anche i parchi acquatici della Riviera romagnola, chiusi per il periodo invernale. Il freddo e le precipitazioni però non hanno turbato gli animali che popolano queste strutture, anzi ne hanno stimolato la curiosità. Al parco Oltremare di Riccione dei delfini si sono divertiti a giocare con gli addestratori a palle di neve, prendendole al volo come se fossero del cibo. All’Aquafan invece alcuni temerari hanno usato dei teli di plastica per fare una sorta di gara sulle discese innevate del parco.