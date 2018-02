Neve a Venezia: imbiancati San Marco, calli e campielli della città lagunare

Nevicata a Venezia all'alba, quando il selciato della città lagunare è stato coperto da un manto di 5 centimetri di neve. Imbiancati ampi spazi della pianura padana veneta, in attesa dell'abbondante nevicata prevista per giovedì. Subito in azione nel capoluogo veneto le squadre di spalatori che hanno ripulito in parte le calli e i campielli permettendo la normale circolazione pedonale. Le temperature oscillano tra -3 e -5 gradi con punte di -9. Ancora più freddo in montagna, con punte di -20 gradi.