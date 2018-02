Panama, continua la costruzione del Ponte Atlantico

Dopo il raddoppio del canale di Panama completato nel giugno 2016, continuano i lavori per il Ponte Atlantico. A tre chilometri a nord delle chiuse di Gatun presso la città di Colon, prosegue la costruzione della struttura in cemento più lunga sorretta da cavi al mondo.



Il ponte si diramerà per 1.050 metri sorretto da pilastri alti 212,5 metri. La campata centrale della struttura, invece, raggiungerà l'altezza di 530 metri garantendo il passaggio delle portacontainer Postpanamax.