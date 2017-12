Ponti sospesi: camminare sulle nuvole

1 - Zhangjiajie Grand Canoyn’s Bridge, Hunan (Cina) - Progettato dall’architetto israeliano Haim Dotan, con i suoi 430 metri è il secondo ponte sospeso più lungo al mondo ed è costituito interamente da pannelli trasparenti di forma rettangolare, che permettono una vista mozzafiato sulla voragine sottostante.



2 - Ponte sospeso Charles Kuonen, Canton Vallese (Svizzera) - Il Charles Kuonen, con i suoi 494 metri, è stato inserito nel Guinness dei Primati come il ponte sospeso più lungo al mondo senza piloni da un lato all’altro. Per la sua ampiezza di soli 65 centimetri, sembra da lontano una sottile fune tesa tra due monti. La vista che si gode sulle Alpi svizzere e soprattutto sui massicci del Dom e del Weisshorn è straordinaria.



3 - Ponte sospeso Geierlay, valle di Hunsrück (Germania) - E’ lungo 360 metri ed è considerato il ponte sospeso più suggestivo di tutta la Germania. E’ stato inaugurato nel 2015 e si trova nella valle di Hunsruck, dove collega le due cittadine di Sosberg e Mörsdorf. Dall’alto dei suoi 100 metri si gode di una panoramica unica sulla valle sottostante. Il ponte può essere raggiunto seguendo vari percorsi escursionistici.



4 - Cliff Walk Titlis, Alpi Bernesi (Svizzera) - Il ponte sospeso più alto d’Europa, a 3041 metri d’altezza, si trova sul Monte Titlis ed è raggiungibile grazie alla prima funivia girevole al mondo. La struttura, realizzata in acciaio e lunga 100 metri, è sospesa su uno strapiombo di 500 metri che regala emozioni di pura meraviglia e adrenalina.



5 - The Capilano Suspension Bridge, Vancouver (Canada) - Nonostante sia stato costruito più di un secolo fa, rimane ancora oggi una meta turistica molto ambita. Una curiosità: la struttura è talmente forte e resistente da sostenere il peso di ben 96 elefanti adulti! La verde e naturale atmosfera che circonda il Capilano, è resa ancora più suggestiva dai numerosi alberi ultracentenari e dall’omonimo fiume che scorre sotto di esso.



6 - Peak Walk, Alpi Vodesi (Svizzera) - La stazione panoramica Glacier 3000 si arricchisce di un’altra straordinaria attrazione: il ponte sospeso Peak Walk. Caratteristica unica al mondo della struttura è che collega tra loro due vette, il Scex Rouge con il punto panoramico View Point. Da quest’altitudine si gode uno splendido panorama sul Monte Bianco e sul Cervino, oltre che sulle montagne svizzere.



7 - Ponte sospeso Edmund Hillary, (Nepal) - Il ponte porta al villaggio di Namche Bazaar ed è usato solitamente dagli abitanti del posto che ci passano con le mandrie di yak. Il villaggio ospita la sede del parco nazionale ed è punto di partenza per raggiungere alcune vette dell’Himalaya. Il ponte, circondato da coloratissime bandierine votive buddiste, si staglia sopra una profonda gola scavata da un fiume nella foresta pedemontana.



8 - Ponte di corda Carrick-a-rede, Ballintoy (Irlanda del Nord) - Il piccolo ponte, lungo solamente 20 metri, è stato costruito più di tre secoli fa dai pescatori per collegare la terraferma con l’isola di Carrick, dove si trova un caratteristico casolare. Il ponte non è molto alto, 30 metri sul livello del mare, ma quando soffia il vento freddo del nord inizia a traballare, garantendo a chi lo attraversa un’esperienza da brividi.



9 - I ponti sospesi a Monteverde Cloud Forest (Costa Rica) - I ponti si trovano a Monteverde Cloud Forest, una riserva naturale all’interno delle provincie di Puntarenas e Alajuela, in Costa Rica. In tutto sono sei e assieme costituiscono la cosiddetta Sky Walk, l’ideale combinazione tra ponti sospesi e camminamenti turistici. Questi ponti si snodano all’interno della foresta, portando i visitatori faccia a faccia con le cime più alte degli alberi.



10 - Ma non bisogna andare troppo lontano per provare l’emozione di camminare fra le nuvole. Anche in Italia c’è un arditissimo (e frequentatissimo) ponte sospeso: lo spettacolare Ponte della Luna a Sasso di Castalda, lungo 300 m unisce due cime della Dolomiti lucane, in provincia di Potenza. L’altezza è notevole e richiede circa trenta minuti per l’attraversamento, e non ha nulla da invidiare ai rivali svizzeri o nepalesi. Emozioni assicurate, insomma, spaziando sul magnifico panorama e, per chi non soffre di vertigini, gettando un’occhiata verso il basso dove scorre il torrente Arenazzo.