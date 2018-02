Matrimonio di massa in India: 100 coppie si sposano contemporaneamente

Nella città indiana di Vadodara un centinaio di promessi sposi sono convolati a nozze in una maniera a dir poco unica: con un matrimonio di massa. Le coppie si sono sposate alla presenza di migliaia di invitati il 6 febbraio, scambiandosi promesse e ghirlande secondo la tradizione. Questo tipo di cerimonia permette ai promessi sposi appartenenti a classi sociali meno agiate di coronare il loro sogno d’amore. Per questo sta diventando una pratica frequente in India, dove solitamente è la famiglia della sposa a sostenere le spese per il matrimonio.