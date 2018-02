Gb, il giorno del matrimonio è un disastro: sposa lasciata all'altare

Una serie di ostacoli e imprevisti impedisce alla sposa di presentarsi in tempo alla cerimonia, così il convivente l'abbandona all'altare. La mattina che doveva essere del sì è stata un incubo per Nichola Tuohy, 38 anni e tre figli, operatrice sanitaria di Essex, Gran Bretagna. Il trucco che non andava, l'auto guasta, la damigella malata e i genitori sul piede di guerra. Così si è presentata troppo tardi e il promesso sposo, il coetaneo Darren Ferne, ha detto no.

L'addio definitivo mesi dopoLa relazione di Nichola e Darren è stata tutta in salita, fin dall'inizio. Lui aveva chiesto a lei di sposarlo già nel 2014, ma lei aveva rifiutato. Nel frattempo la storia è andata avanti con una convivenza ed è stata allietata da tre figli. Darren, 17 mesi fa, rinnova alla sua compagna la proposta di matrimonio e finalmente partono i preparativi. Fino a quel 9 luglio, la data delle nozze organizzate a puntino per 12mila sterline.



Ma per Nichola, proprio quel giorno che doveva essere perfetto, tutto fila storto fino all'epilogo finale: mesi dopo Darren le dà l'addio definitivo. "Probabilmente saremmo ancora insieme ora se il nostro matrimonio non fosse stato rovinato, - ha commentato Darren al Sun. - Quanto accaduto non è una cosa che puoi facilmente superare".