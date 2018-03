Durante una gara di rally in Polonia, è accaduto un episodio a dir poco sorprendente. Una delle vetture, una Fiat 126p, è finita fuori strada in prossimità di una curva, probabilmente a causa dell’asfalto scivoloso, rimanendo bloccata in un fosso coperto di neve. A bordo si trovavano il pilota Marcin Szatanik e il navigatore Karol Gałysa, rimasti fortunatamente illesi. Quando Szatanik ha tentato di uscire dal veicolo, è stato dissuaso da un gruppo di spettatori a bordo strada, che unendo le forze è riuscito a sollevare di peso il veicolo per rimetterlo in carreggiata. In men che non si dica, l’auto era di nuovo sull’asfalto, pronta a raggiungere il traguardo.