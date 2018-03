Mini auto al posto delle barelle: così i bambini arrivano in sala operatoria

I medici dell'ospedale Jean Bernard di Valenciennes, in Francia, hanno ideato un modo per aiutare i piccoli pazienti del reparto pediatrico ad affrontare gli interventi chirurgici in maniera più serena. Invece di farli arrivare in sala operatoria a bordo di una classica barella, i bambini possono andarci da soli, mettendosi al volante di alcune mini auto elettriche. I bambini possono scegliere tra diversi modelli, dalla jeep alla cabrio. Sia i piccoli che i loro genitori hanno molto apprezzato l'iniziativa, che ha riscosso molto successo.