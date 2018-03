Seggiovia impazzita sbalza via gli sciatori: otto feriti

Momenti di panico alla stazione sciistica di Gudauri in Georgia, a centoventi chilometri dalla capitale. A causa di un guasto del quale non si è ancora capita l'origine, la seggiovia ha cominciato ad andare in direzione contraria e a una velocità doppia rispetto al normale. Molti sciatori sono stati sbalzati via con violenza e fra questi, otto sono rimasti feriti in modo lieve. I medici hanno fornito soccorso sul posto. A evitare un bilancio più grave sono state solo le grida di alcuni testimoni, che hanno esortato i turisti a lanciarsi dalla seggiovia prima di essere coinvolti.