Inghilterra, matrimonio con sorpresa: il testimone di nozze è un cavallo

Natalie White è finalmente riuscita a convolare a nozze con il fidanzato Jack, dopo aver scoperto due anni fa di essere malata di leucemia. La ragazza, che è riuscita a organizzare il matrimonio in meno di un mese, ha ricevuto un'inaspettata sorpresa proprio il giorno delle nozze.



Infatti, poco prima dell'inizio della cerimonia, Natalie ha trovato ad aspettarla, vestito da "testimone", il suo adorato cavallo, Gibson. Nel vederlo, la ragazza è rimasta senza fiato. Dopo aver passato la mattinata in ospedale per alcune cure, la coraggiosa sposa ha potuto coronare il suo sogno d'amore, arrivando all'altare in sella al suo amico a quattro zampe.