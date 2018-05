Una notte da mamma: ecco cosa succede quando i figli non dormono

Essere genitori non è una passeggiata, soprattutto dopo il calar del sole. Lo sa bene Melanie Darnell, popolare fitness blogger e madre di tre bambini piccoli, che ha voluto mostrare con un video quanto sia difficile per un genitore riposare quando i propri figli non riescono a dormire. “La genitorialità non finisce quando il sole tramonta, bisogna essere genitori anche di notte” è la frase iniziale del lungo post che Melanie ha condiviso su Instagram insieme al video, rivolgendosi a tutti i genitori che, come lei, vengono svegliati nel cuore della notte dai figli che vogliono essere confortati e coccolati. “Vi sentirete meno soli - conclude - pensando a tutte le persone che stanno vivendo la vostra stessa esperienza”.