GB, il camionista guida guardando il cellulare

Ancora non abbiamo statistiche concordi su quanto sia diffusa l’abitudine di utilizzare il cellulare mentre si è alla guida. Sappiamo peròquanto distragga e possa condurre a incidenti. Nel 2014 il Codacons con Autostrade per l’Italia, lanciando la campagna #dattiunaregolata sosteneva che usare il cellulare mentre si è al volante dimezza i tempi di reazione. Sempre secondo Codacons, impieghiamo in media 4,6 secondi per scrivere un SMS, attimi che possono rivelarsi fatali. Anche per l’ACI l’utilizzo dell’apparecchio telefonico fa perdere da 1 a 4 secondi, durante i quali, avendo occhi e concentrazione sullo schermo, siamo praticamente ciechi. Andando a 50km/h significherebbe dai 15 ai 60 metri al buio. Una distanza più che sufficiente a perdere molto di più che una chiamata.