iPhone X non così sicuro: il riconoscimento facciale scambia i due fratelli

E' appena stato messo in commercio, tutti ne parlano e tutti sono curiosi di scoprire le novità che riserva il nuovo iPhone X. Eppure in rete alcuni video mostrano già i primi problemi legati all'ultimo smartphone lanciato da Apple: a far discutere è principalmente l'face ID, il sistema di riconoscimento facciale utilizzato per lo sblocco del sofisticato mezzo tecnologico. Come mostrano le immagini, sembrerebbe che due fratelli siano riusciti ad aggirare il sistema e con entrambi lo smarphone si sarebbe avviato senza distinguerli. Una questione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei nuovi possessori dell'iPhone X.