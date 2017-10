Francia, perde il lavoro e cambia vita: compra una grotta e la trasforma in B&B

“Cambio vita e compro una caverna”. Potrebbe essere questo il titolo di un film sulla storia di Alexis Lamoureux , un 23enne che quattro anni fa è rimasto senza lavoro e ha deciso di andare a vivere in una grotta nella Valle della Loira, in Francia . Il luogo - privo di acqua corrente ed elettricità - era invaso dai rifiuti e dai ratti, ma Alexis non si è perso d’animo e ha deciso di trasformarlo in un posto da favola. Quindi, non appena il governo francese ha messo all’asta la struttura, il giovane ha offerto una cifra simbolica: un euro e, non avendo concorrenti, se l’è aggiudicata.

La storia - Alexis e la sua ragazza erano rimasti senza lavoro: il bar dove avevano lavorato per tre anni aveva chiuso e così i due hanno pensato di trovare un alloggio più economico. Al giovane è venuto in mente di andare a visitare una caverna abbandonata in cui aveva vissuto sua zia 25 anni prima. Dopo 12 mesi, i fidanzatini sono riusciti a trasformare la grotta in un bed and breakfast bello, accogliente e di successo. Per ristrutturarlo hanno investito tutti i loro risparmi messi da parte in anni di lavoro, ma ne è valsa la pena…



Le grotte - Le grotte trogloditiche della Valle della Loira sono luoghi sotterranei e scavati nella pietra, che offrono agli ospiti uno spettacolo molto suggestivo.