Un incidente cambia vita a un milionario siriano che dona tutta la sua fortuna

Quando gli eventi possono cambiarti la vita. Un milionario di nome Mazzi Dumato ha donato la sua fortuna di circa 2,5mln di dollari per migliorare la vita degli altri , in seguito ad un incidente stradale che lo ha portato in carcere, dove ha potuto riscoprire l'amore per la vita. Il 38enne di Damasco, in Siria, amante degli yacht e delle macchine di lusso, è cresciuto tra Brasile e Dubai, ma dopo il tamponamento a catena con cinque auto e la distruzione della sua nuova Ferrari ha deciso di cambiare vita e mettersi in viaggio.

In uno di questi ha incontrato sua moglie Milena, che è stata la sua ispirazione per donare il suo patrimonio per le spese mediche della sua famiglia e iniziative di beneficienza. Ora Dumato, che ha guadagnato i suoi milioni attraverso il web design, il marketing e una società immobiliare a Dubai, vive in Sud America, dove con Milena dorme o nel suo van Volkswagen o nel loro negozio.



Quando Milena ha scoperto di avere un cancro al seno e doveva subire un doppio intervento di mastectomia e sul midollo osseo, il milionario ha speso 700mila dollari per le sue cure. Durante il suo recupero, Dumato e Melina hanno deciso di finanziare un centro di prevenzione del cancro a Florianopolis, in Brasile, e un alloggio per le famiglie di malati di cancro. "In sostanza, ho dato via tutti i miei soldi", ha spiegato. "Quando ho lasciato Dubai avevo circa 3 milioni. Ho speso circa 1 milione nella costruzione di proprietà e gli altri due su iniziative ospedaliere per il cancro, l'incidente stradale e il tumore al cervello di mio fratello che è ancora in ospedale."



Mazzi crede che l'incidente e l'incontro con la moglie siano stati punti di svolta nella sua vita che lo hanno portato ad un cambiamento, dalla vita da playboy ad un cammino più focalizzato per il bene degli altri. "Ho comprato una Ferrari e pensavo di aver raggiunto tutto quello che volevo ottenere - spiega il benefattore - ho iniziato a fare festa e due settimane dopo ho provocato un tamponamento a catena di cinque auto. Mi sono addormentato e sono finito sotto un pick-up".