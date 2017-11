Un cellulare di ultima generazione e l'opzione slow motion. Tanto basta per realizzare un ipnotico filmato dove uno stormo in volo composto da avvoltoi collorosso, ripreso in Florida da un auto in movimento, sembra rimanere sospeso nel tempo creando un affascinante effetto ottico. Il video presenta una risoluzione di 1080p e ben 240 fotogrammi al secondo.