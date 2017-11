Kimiko Nishimoto, 89 anni, conquista il Giappone con le sue foto "particolari"

Kimiko Nishimoto, questo il suo nome, non aveva conosciuto la passione per la fotografia prima di 17 anni fa, quando il figlio maggiore gli ha dato regalato una Nikon. Da allora la creatività della signora, oggi di 89 anni, non ha avuto limiti. Senza alcun imbarazzo ha promosso i propri particolarissimi selfie in internet e il responso è stato positivo, regalandole una discreta notorietà.

Non solo fotografie umoristiche in salsa demenziale, però: Kimiko ritrae anche nature morte su cui pratica diversi ritocchi digitali e che condivide sul suo blog. Ancora un piccolo successo per il suo lavoro amatoriale, a cui è stata dedicata una pubblicazione editoriale.