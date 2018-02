ENPA, i volontari denunciano nuove irregolarità

"Se non votiamo per loro, ci buttano fuori": è solo uno dei tanti illeciti che sono stati raccontati dai volontari dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. L'inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa ha incontrato Cristina Balteri, presidente della sezione di Piacenza, che aveva a suo tempo comunicato alla sede nazionale diversi atteggiamenti non congrui alle regole: falsificazione di verbali, comportamenti delle guardie zoofile non adeguati, cani trovati in condizioni gravi. A queste segnalazioni, però, ha ottenuto un'unica risposta: il suo allontamento con conseguente commissariamento della sezione.



"I cani erano in un paese dove non dovevano essere", dichiara una dei volontari che sottolinea come veniva chiesto loro di racontare storie non vere per far trasferire gli animali in determinate strutture. Infatti, l'ENPA riceve dai comuni delle sovvenzioni in base al numero di animali presenti nei canili.



A Cesena e Bologna, invece, le sezioni denunciano diversi problemi di contabilità. Edoardo Stoppa ha chiesto delle spiegazioni da Carla Rocchi, presidente della sede nazionale: i chiarimenti, però, non sono mai arrivati.