Durante la gara di aquiloni, un ragazzo si appende al filo e prende il volo

Nello stato di Trinidad e Tobago, nella regione dei Caraibi, non è insolito sfidarsi a gare di aquiloni. Ciò che invece non capita di vedere tutti i giorni è qualcuno appendersi a uno dei fili e lasciarsi dondolare sospeso a diversi metri d'altezza. Proprio come questo ragazzo, che ha pensato fosse divertente volare in aria ma non ha considerato come fare per scendere.