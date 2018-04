Usa, crolla una gru nel cantiere della nuova stazione di polizia

Attimi di paura a St. Petersburg, in Florida. Una gru nel cantiere del nuovo comando della polizia è improvvisamente crollata. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, su cui stanno indagando gli investigatori. La buona notizia è che non ci sono stati feriti, come assicurato in un tweet sull'account ufficiale del Dipartimento. Una telecamera di sicurezza ha ripreso la scena: gli operai al lavoro si accorgono che la gru sta cadendo e corrono al riparo. Si può addirittura vedere uno di loro uscire sano e salvo dalla nube di polvere generata dall'impatto.