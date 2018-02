Dalla Svizzera alla Sud Corea in bicicletta per vedere il figlio alle Olimpiadi

Hanno percorso in bicicletta circa 17mila chilometri attraversando 20 diversi Stati e dopo quasi un anno in viaggio, Guido Huwiler e la moglie Rita Ruttimann sono arrivati in Corea del Sud, giusto in tempo per assistere alle gare del figlio Mischa Gasser alle Olimpiadi invernali. L'avventura della coppia svizzera è iniziata un anno fa, quando Guido ha lasciato il lavoro come architetto per dedicarsi alla passione per le escursioni in bicicletta, che condivide con la moglie. Il 17 marzo 2017 la coppia si è messa in marcia dal comune di Olten e pochi giorni fa ha raggiunto l'ambito traguardo. In realtà PyeongChang è solo una tappa del loro tragitto, in quanto Guido e Rita sognano di arrivare fino in Giappone. E visto quanto già fatto finora l'obiettivo non sembra così lontano.