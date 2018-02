Usa, la proposta di matrimonio simultanea diventa virale

Berkley Cade aveva deciso di sorprendere la fidanzata Tori Monaco chiedendole di sposarla durante una partita a Pictionary, di fronte ai suoi familiari. Quello che non si aspettava però era che anche la sua compagna avesse avuto la stessa idea. Così, dopo mesi passati ad organizzare la proposta in ogni minimo particolare, Berkley è stata battuta sul tempo. Mentre giocavano a Pictionary, Tori si è infatti inginocchiata, chiedendole di sposarla, pochi istanti prima che potesse farlo lei. Entrambe sono rimaste senza parole quando anche Berkley ha mostrato l’anello che aveva comprato per la compagna. Il video della proposta simultanea, postato su Twitter da un’amica della coppia, ha subito ottenuto milioni di visualizzazioni. Ora si attendono le nozze, che dovrebbero celebrarsi in autunno.