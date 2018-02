Il principe Harry vuole Ed Sheeran al suo matrimonio

Un ballo di nozze a base di "Perfect" o "Thinking Out Loud" suonata dal vivo? E' il sogno del Principe Harry per il matrimonio con Meghan Markle che si celebrerà il 19 maggio. Secondo quanto riportato da "UsWeekly" il giovane Windsor "avrebbe chiesto personalmente a Ed Sheeran di esibirsi al suo matrimonio". Il musicista è un caro amico della Principessa Beatrice che avrebbe fatto da intermediaria per farlo conoscere a Harry.

Lo stesso cantautore, interrogato sull'argomento mesi fa, aveva detto già una volta "Si, perché no?". Si attende quindi l'annuncio ufficiale. Curioso come nel 2011 al matrimonio di William e Kate si esibì Ellie Goulding, la ex di Sheeran (aveva intonato "Your Song" per il primo ballo della coppia).



A parte si è spesso parlato della presenza di Elton John alle nozze, che potrebbe rendere omaggio agli sposi durante il ricevimento. Per lui, Harry (come William) è come un figlio adottivo, visto il legame che lo univa a Diana. Un buon indizio sarebbe la cancellazione di due concerti della pop star a Las Vegas, fissati nello stesso weekend del matrimonio.