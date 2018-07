Catania, ragazza disabile canta "Nessun Dorma" in chiesa: il video è commovente

Non può camminare ed è quasi del tutto cieca da quando aveva 10 anni, Alfina Fresta, che oggi a ventinove anni è diventata incredibilmente popolare sul web. Esibitasi nella chiesa di Santa Agata a Catania nell'ambito di un'iniziativa dell'Associazione Culturale Nèon, ha deciso di cimentarsi in un'aria particolarmente complessa di solito eseguita da uomini: il "Nessun Dorma". La sua performance non è stata commovente solo dal punto di vista vocale, che ha dimostrato come Alfina abbia una voce da perfetta cantante lirica, ma anche dal punto di vista umano perché la presidente dell'associazione, Stefania Licciardello, l'ha aiutata ad alzarsi dalla sedia a rotelle e l'ha sorretta mentre si esibiva. Un modo per dire quanto la musica possa elevare non solo a livello spirituale ma anche fisico.