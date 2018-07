Usa, poliziotto balla con una bimba in sedia a rotelle e lei gli regala un fiore

Un momento commovente quello vissuto dall'agente Sandy Fernandez, che durante la supervisione di una festa per i quindici anni ha notato un'ospite molto particolare: una bimba di circa cinque anni in sedia a rotelle che, sulla pista, guardava le altre persone ballare e di tanto in tanto scambiava un cenno di saluto con il poliziotto. Dopo averla osservata danzare a sua volta, colpito dalla tenerezza e dalla vitalità della piccola, Fernandez le ha chiesto di essere la sua partner per qualche canzone. I due hanno ballato senza che la bambina smettesse mai di sorridere e al termine l'agente si è visto regalare un fiore, che ha subito ricambiato. "Mi ha semplicemente rubato il cuore" ha ammesso in seguito.