"La musica non ha confini": il discorso di Ezio Bosso al Parlamento europeo

"Un grande musicista non è chi suona più forte ma chi ascolta più l'altro. In questo modo i problemi divengono opportunità". Si chiude così il discorso del pianista e direttore d'orchestra Ezio Bosso al Parlamento europeo, accolto prima da uno scrosciante applauso e poi da una stading ovation. Ospite d'eccezione a una conferenza sul patrimonio culturale, l'artista parla di Europa e musica spiegando come quest'ultima sia ben più di un linguaggio. Bosso ne approfitta anche per ricordare, nell'anniversario della sua morte, il grande direttore d'orchestra Claudio Abbado, affinché il suo impegno per l'Europa sia d'esempio per tutti.