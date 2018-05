Batterista perde un braccio e lancia una raccolta fondi per crearne uno bionico

Il batterista Jason Barnes, che ha perso l'uso di un braccio dopo un tragico incidente sul luogo di lavoro, ha collaborato con l'ingegnere Gil Weinberg del Georgia Tech's Institute for Robotics and Intelligent Machines per svilupparne uno cyborg. È stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Kickstarter. Il progetto Cyborg Drummer sta cercando di raccogliere 90mila dollari. Una delle cose uniche della protesi che Weinberg e Barnes vogliono costruire è che sarà parzialmente autonoma.



La protesi è munita di due bacchette: Barnes ne controlla una mentre l'altra funziona autonomamente. Il braccio ascolta la musica che viene suonata da Jason e dai musicisti che lo circondano e improvvisa il proprio battito. L'invenzione permetterà a Jason di suonare a una velocità sovrumana.