L invenzione dei sogni diventa realtà: ecco il letto che si rifà da solo

Questa nuova tecnologia si chiama Smartduvet ed è un progetto attualmente in via di crowdfunding su Kickstarter. Il bello è che esiste anche una app tramite l’app dedicata e scaricabile per iOS e Android, attraverso la quale si può addirittura rifare il letto da remoto, oppure tramite il timer, programmando l’ora in cui vogliamo che il nostro letto sia perfetto.. e il gioco è fatto.