Ascolta il pubblico dei Metallica cantare “Don’t look back in anger” degli Oasis

Lo scorso sabato si è tenuto il concerto dei Metallica alla Manchster Arena, riaperta da poco a seguito del terribile attentato che il 22 maggio è occorso durante l'esibizione di Ariana Grande. A un certo punto, il bassista Robert Trujillo e il chitarrista Kirk Hammett hanno dato il via a una versione strumentale del brano "Don't Look Back in Anger" degli Oasis, diventato un vero e proprio inno per la popolazione di Manchester dopo la tragedia di maggio, quasi a voler simboleggiare la loro resilienza e la volontà di non arrendersi. L'improvvisazione ha subito incontrato il favore del pubblico, che ha intonato la canzone in quello che Lars Ulrich, batterista della band, ha definito "un momento da brividi".