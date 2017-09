Noel Gallagher riapre la Manchester Arena in lacrime

L'evento live è culminato con “Don't Look Back in Anger”, diventato una sorta di inno della rinascita di Manchester dopo l'attentato. “Ogni volta che cantate, vinciamo. Quindi cantate come non avete mai fatto prima”, ha detto l'ex Oasis introducendo la canzone. Gallagher ha suonato - insieme alla sua band, gli High Flying Birds - anche altri successi condivisi in passato con suo fratello Liam.



Gli screzi con il fratello - Ancora scintille tra i fratelli Gallagher, nonostante l'intento solidale dell'evento. Il pianto di Noel non è stato apprezzato dal fratello Liam, che ha pubblicato un tweet di accusa sui social: "Si è commosso, dai, non ve la bevete, perché a lui non gliene frega un c...".