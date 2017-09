All'aeroporto di Glasgow è caccia ai baby proprietari dei peluche smarriti

Morbidi, colorati, spesso consunti, consumati e spelacchiati, ma sicuramente dal valore affettivo inestimabile. Sono i peluche che gli addetti all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, rinvengono nelle sale d'attesa dello scalo o sugli aerei: 21 pupazzetti, tra teddy bear e altri animaletti, finiti in solo tre mesi nei magazzini degli oggetti smarriti e destinati a rimanere lì per sempre, mentre magari i loro padroncini si disperano ai quattro angoli del mondo. Da qui l'iniziativa dei dirigenti di cercare attraverso i social network i baby proprietari che si struggono per aver perso i loro amichetti di pezza.

"Sappiamo quanto possa essere traumatico per un bimbo, e i suoi genitori, perdere in viaggio il proprio peluche del cuore - ha spiegato un portavoce dell'aeroporto, - per questo speriamo che i pupazzetti ritrovati possano essere riconosciuti dai loro legittimi proprietari: li attendiamo al bancone degli oggetti smarriti per la restituzione".



Inoltre, l'aeroporto ha annunciato una nuova iniziativa per evitare che altri piccoli viaggiatori perdano il loro peluche del cuore: al check-in ora si può richiedere l'etichetta per l'orsetto di peluche a bordo.