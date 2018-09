Moda: Scervino e il suo sogno moderno

"Il vintage è il punto di partenza per il futuro, non c'è nostalgia nel guardare al passato perché' c'è già un futuro, che è fatto di alto artigianato": Così Ermanno Scervino racconta la sua collezione per la prossima primavera estate, in passerella a Milano nell’ambito della Fashion Week. In questa occasione è stato presentato anche il primo profumo della maison, il cui volto è Cosima Auermann, ospite della sfilata.

Il "sogno moderno" di Scervino si esprime in passerella nei completi pantaloni con la giacca dalle spalle importanti e subito dopo nell’abito d'organza arancione, perché "il massimo della femminilità è mischiare qualcosa di femminile e qualcosa di maschile, come fa Angelina Jolie, donna bella, in carriera, con una famiglia multietnica, icona di questa collezione".



Tra le proposte più nuove ci sono le maglie lavorate a trecce dall’aspetto lucido grazie al trattamento di glassatura, che rende sostenuti anche i pizzi degli abiti e dei coat più eleganti. I trench e cappotti sono in pelle double, lavorata come seta, laminati e sfoderati; i mini abiti da giorno sono candidi, anche a sottoveste, con pizzi e ruche, mentre giacche e pantaloni sono in tessuti jacquard oro sovratinti. Gli abiti da sera in organza hanno delle ruches all'uncinetto e la vita segnata da cinture di cristalli e specchi