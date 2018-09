Moda: la primavera-estate di Fendi tra geometrie e fiori

La primavera-estate 2019 secondo Fendi Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 20 Ansa 6 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 20 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 Ansa 17 di 20 Ansa 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per una donna in continuo movimento da un capo all’altro dellacittà, le giacche e i trench sono provvisti di numerose e ampie tasche, tutte accomunate dalla presenza della pelle. Ma nello stesso tempo la donna Fendi non rinuncia alla sua femminilità, con doppi corsetti che sottolineano il punto vita e che si intravvedono sotto a parka e giubbottini. Anche la palette cromatica esalta questo mondo di pratico romanticismo, con cognac e salvia in primo piano abbinati a bordeaux, bianco e sabbia.



Per la sera ci sono i motivi floreali che disegnano colorate simmetrie su tessuti preziosi, soprattutto seta, da indossare con la pelliccia e scarpe o sandali nella nuova versione scuba. Tutto da ammirare un prezioso modello con trasparenze nude e ornato di fiori.



Anche gli accessori sono pervasi di spirito pratico: la Pekaboo si presenta con la cover waterproof DeFender, e ha i manici intercambiabili e tasche in evidenza. L’iconico modello Baguette è proposto in versione maxi, con l’ornamento di fantasie e lavorazioni in perline e pailettes