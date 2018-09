Milano Moda Donna ai blocchi di partenza: sfila la P/E 2019

L’edizione è ricca di novità: tra le new entries, in calendario per la prima volta, spiccano le sfilate di Agnona, Fila, A.F Vandervost (che per l’occasione presenta una reinterpretazione delle collezioni degli ultimi 20 anni e il libro di celebrazione dell’anniversario), ACT N.1, Ultràchic e Chika Kisada. Questi ultimi tre sfilano grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, come anche Francesca Liberatore. Entra in calendario anche Tiziano Guardini, che si è aggiudicato il premio “Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer” al Green Carpet Fashion Awards Italia 2017: in occasione della Fashion Week milanese propone una collezione inedita, presented by Mercedes-Benz. Rientrano a far parte del calendario le sfilate Byblos, Iceberg e Philipp Plein.



Domenica 23 settembre, dopo il grande successo della prima edizione, il Teatro alla Scala torna ad essere lo scenario di eccezione dei Green Carpet Fashion Awards Italia, 2018. L’evento, realizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Eco-Age e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ICE Agenzia e del Comune di Milano, celebra i valori della moda sostenibile e l’impegno del sistema moda.



La Sala Cariatidi di Palazzo Reale, grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e CNMI, è ancora una volta una delle location protagoniste della kermesse, così come lo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spzio Cavallerizze, in particolare, è il Fashion Hub della kermesse e riunisce in un unico spazio vip lounge e Fashion Hub Market.



Fashion Hub Market è il progetto CNMI a sostegno dei giovani talenti che quest’anno giunge alla settima edizione e presenta le collezioni di 13 designer internazionali. Inoltre, per la prima volta, sono presenti anche i 12 finalisti dell’International Woolmark Prize 2018/19, progetto di The Woolmark Company che dal 1953 celebra i talenti emergenti della moda di tutto il mondo mostrando la bellezza e la versatilità della lana Merino. Ai finalisti del premio è affidato il compito di raccontare l’utilizzo della lana Merino e di valorizzare attraverso le loro creazioni le innumerevoli qualità di questa fibra naturale, rinnovabile e biodegradabile, seguendo le linee di un approccio più contemporaneo.



La Fashion Week può essere seguita live su www.milanomodadonna.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook, Twitter con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi. Video delle sfilate e contenuti speciali saranno trasmessi anche sul maxischermo in Corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila.



Tutto dedicato ai giovani è il premio “Young Designer DHL Award”, creato da DHL, sponsor di Milano Moda Donna, in collaborazione con CNMI. Il riconoscimento prevede un supporto economico atto a favorire l’internazionalizzazione del brand vincitore. La premiazione avrà luogo il 19 settembre durante la serata di inaugurazione del Fashion Hub.

Inoltre CNMI ha rinnovato la collaborazione con Ordre, piattaforma b2b online per l’industria del ready to wear e luxury pret a porter. I designer del Fashion Hub Market faranno parte della piattaforma online per un’intera stagione e uno o due designer selezionati da Ordre e CNMI avranno l’occasione di rimanere nello showroom virtuale per un anno intero.



CNMI presenta Be Ready, Fashion Film dedicato a Milano Moda Donna diretto da The Blink Fish. Protagonista è una modella che si prepara per l’imminente settimana della moda, in una allegra e divertente interpretazione della vitalità che caratterizza la fashion week e i suoi preparativi. Solo la concentrazione e il benessere fisico e mentale consentiranno alla ragazza di essere pronta. Concetti che CNMI condivide con Technogym, Official Wellness Partner di CNMI.