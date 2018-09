20 settembre 2018 10:27 Fashion Week: sfila la donna di N21 e Alberta Ferretti

Addio allo Street Style? Forse, se come dice Alberto Dell'Acqua di N21 alle donne è tornato il desiderio di sentirsi eleganti anche solo con un abito. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche la collezione di Aberta Ferretti, come si è visto a Milano Moda Donna, dove sono in corso le sfilate con i modelli per la primavera estate 2019.

La sfilata di N21 Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 14 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Dopo tante stagioni di sneakers e felpe, N21 cambia direzione e ritorna alla femminilità più semplice ed essenziale, secondo la filosofia che "less is more". Una collezione con abiti T-shirt di jersey indossati sotto un'intelaiatura di paillettes o di piume, le mini e le T-shirt con volant, l'abito in chiffon vetrificato, il cappotto di struzzo color mandarino, la gonna a matita in multiprene, un tessuto usatilizzato di solito per le coppe dei reggiseni, l'anorak in duchesse verde con zip sulla schiena e i tubini couture con grandi fiocchi in cotone tie and dye.