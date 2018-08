Prima di tutto i capispalla , sono i grandi protagonisti della stagione: giacche destrutturate in cashmere o in velluto liscio e a coste, con stampe pied-de-poule o con motivi check. Il cappotto si porta con la stessa disinvoltura sopra l’abito o su felpa e pantalone jogging. Must-have del guardaroba maschile i modelli di ispirazione militare, sfoderati color cammello, doppiopetto in panno battuto con tasche scaldamani e nastri applicati su polsi, per chi predilige invece un capo più informale, ma pratico ed elegante allo stesso tempo, perfetti sono il peacoat doppiopetto con collo in maglia staccabile e dettagli di ciniglia sulle maniche (Officina36). Zaini e Marsupi: funzionali e alla moda, in questo momento stanno avendo il loro momento di gloria. Dai modelli più classici, a quelli a tracolla, con dettagli couture o in tessuti performanti, tornano protagonisti sulle passerelle delle collezioni autunno-inverno 2018/19, conquistando star e invadendo il popoli dello street style. Tra le novità Givenchy e Bally.

Marsupio con logo icona doppia F, Fendi.

Le sneaker full-color. Una carica di energia è quello che ci vuole per inisiare settembre. E allora perché non puntare sulle sneakers colorate? Tra le tendenza sportive della moda 2017, non ci sono solo le scarpe da ginnastica bianche ma anche quelle colorfull. A fantasia, in nuances vitaminiche e fluo, in tinta unita nei colori più naturali come l'arancione di Stella McCartney.



Il cappello da baseball. Diventato uno degli accessori must-have ripreso dai classici dello sportswear nelle ultime stagioni moda, per una volta, i fashion designer sono arrivati in ritardo: il trend è arrivato dallo streetstyle in tempi non sospetti. Oggi, non se ne può più fare a meno. Monocolor, per niente esagerato, il nostro preferito è quello firmato Palm Angels.