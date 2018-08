Vacanza last minute: lo stile da (a)mare

Moda last minute. Lo stile da (a)mare Due look Mango P/E 2018. Ufficio stampa 1 di 15 Xacus. Camicia di lino 100%. Il must-have in assoluto. Ufficio stampa 2 di 15 Campomaggi. Zaino di pelle testa di moro. Ufficio stampa 3 di 15 ORLEBAR BROWN. Costume dalla fantasia geometrica anni Sessanta. Ufficio stampa 4 di 15 Superga, Capsule Slide-On | Il trend del logo colpisce anche il brand rinomato per l’iconica sneakers 2750 che inserisce il maxi logo nelle slippers dedicata al mare, ed è subito must-have. Ufficio stampa 5 di 15 Persol. Modello “Calligrapher Edition” con lenti celesti e montatura marrone striato. Su persol.com Ufficio stampa 6 di 15 Rossano Ferretti, “VIVACE 24/7”. Shampoo ideale per uso quotidiano, formulato per tutti i tipi di capelli, e ideale per stili di vita attivi come soluzione all-in one per capelli e corpo; lascia i capelli morbidi, lucenti e sani, mentre tonifica e protegge la pelle. Acquistabile su saccani.com. Ufficio stampa 7 di 15 Rossignol. Polo a maniche corte color-block. Ufficio stampa 8 di 15 Tod's. Bermuda di cotone canddio, perfetti dalla mattina alla sera. Ufficio stampa 9 di 15 FOSSIL lancia il suo smartwatch touchscreen più tecnologico. Con tecnologia Wear OS by Google, il nuovo dispositivo semplifica qualsiasi aspetto della quotidianità, grazie a funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco, NFC, GPS integrato e costruzione swimproof. Grazie ai tempi di ricarica ottimizzati, un’ora di ricarica è sufficiente per tutta la giornata. Ufficio stampa 10 di 15 a.testoni. Derby senza lacci in rafia e corda. Ufficio stampa 11 di 15 Acqua di Giò, Giorgio Armani | Fragranza pensata per un uomo amante della libertà, grazie agli aromi degli agrumi mediterranei e alla trasparenza del gelsomino uniti alle note rinfrescanti del mare. Per tutta l'estate il flacone da 50 ml è racchiuso in un cofanetto insieme al telo mare, bianco per Acqua di Gioia (per lei), blu per Acqua di Giò (per lui). Ufficio stampa 12 di 15 Borsalino. Panama classico con fascia a contrasto. Ufficio stampa 13 di 15 Dries van Noten. Camicia di cotone con colletto alla coreana. Perfetta per le ultime sere d'estate. Ufficio stampa 14 di 15 Braun “Series 3 Proskin” offre una rasatura papida e senza complicazioni. Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cosa portare con sé per una vacanza al mare last minute? Sicuramente ci deve stare un po' di tutto: dagli shorts alla T-shirt, dagli occhiali da sole a un look da sera... e, visto che manderete selfie a tutti, ecco le cose giuste da indossare. Si parte in prima di tutto dal bagaglio: se scegliamo una borsa da weekend, optiamo per uno zaino capiente, comodo per salire e scendere dal treno senza sforzi, o per saltare sul ponte di una barca diretta verso qualche isola magnifica.



Dentro lo zaino cerchiamo di portare l'essenziale, ottimizzando la scelta dei capi per coprire occasioni diverse. Per passeggiare sul lungomare possiamo indossare bermuda anche in jeans o cotone colorato, abbinati a una T-shirt fantasia o a una camicia di lino, da portare con le maniche leggermente risvoltate. Tra i must have intramontabili e ideali per una giornata al mare: una camicia a maniche lunghe da arrotolare sull’avambraccio e tenere aperta fino al terzo bottone nei colori chiari o naturali, o nei toni dell’azzurro.



Durante il giorno possiamo utilizzare anche i cappelli, ci proteggono dai raggi solari e conferiscono un tocco sportivo al look nel caso si scegliesse il berretto, mentre ci doneranno un tocco di eleganza nel caso del panama. Per l’ora del tramonto i tessuti si allungano, quindi pantaloni chino in cotone, un capo evergreen che acquisisce valore e stile con l’usura.