Fashion Preview: i nuovi Ambassador della moda che verrà

1 | CANTICO 3.0 Un'immagine poetica ispirata a San Francesco d'Assisi che esprime i valori fondanti di United Colors of Benetton. È l'ultima provocazione del marchio firmata da Oliviero Toscani: Nudicome anticipa la campagna autunnale del brand con un gruppo di ragazze e ragazzi, di etnie diverse, nudi, puri, abbracciati tra loro. Intensa e significativa.

2 | UNA FOLLA DI TOP da Guinness dei primati: è probabilmente la più lunga foto di moda usata per una campagna pubblicitaria quella realizzata da Steven Meisel per Versace: 54 persone che fanno parte della “mia famiglia allargata” , come dice Donatella. Le sue sorelline? Gigi e Bella Hadid, Kaia Gerber, Stella Maxwell e tante altre …



3 | SOBRIA ELEGANZA L’eleganza sobria della collezione Aspesi A/I 2018-19 si materializza grazie all’interpretazione dei protagonisti della nuova stagione: Natalia Vodianova, Saskia de Brauw, Jean Campbell ed Edoardo Sebastianelli. La loro presenza scenica e la maestria dello sguardo di Paolo Roversi evocano un’atmosfera suggestiva in cui il tempo è assente. Capi dalla vestibilità over, tessuti tecnici, fantasie e lane inglesi si alternano a stampe floreali in seta leggera in un continuo dialogo tra maschile e femminile, tra storicità ed innovazione, tra sogno e realtà attraverso la visione intima e poetica di Roversi.



4 | UNA REALTÀ IMMAGINATA La fantasia del sé. Observia, la nuova identità visiva di 365 per la collezione Prada Uomo A/I 2018 esplora il tema dell’illusione e dei sogni, dell’immaginazione e della realtà. Interpretata da nuovi talenti Hollywood, Joe Alwyn, Nick Robinson e Algee Smith – e l’attore e regista Paul Dano - i protagonisti sono alla ricerca delle diverse identità di Prada, e anche della propria. La collezione maschile, è presentata all’interno di un immaginario “Prada Warehouse” – dove ha sfilato l'ultima collezione Uomo Autunno/Inverno 2018. La campagna accompagna immagini dei protagonisti a una serie di ritratti in bianco e nero, scattati da Willy Vanderperre. I concetti di uniformità e individualità sono analizzati per svelare la personalità di ognuno dei quattro protagonisti, rendendo vera l’illusione.



5 | BEYOND Quando si parla dell’uomo, l’identità è una questione di individualità. Quando si parla di un brand, l’unicità è una questione di molteplicità. In entrambi i casi, l’energia risiede nella diversità. Questo principio ha ispirato la nuova campagna pubblicitaria Moncler che, con l’intramontabile bianco e nero degli scatti di Craig McDean, si affida a diciannove individui con diversi percorsi di vita, età, etnia e origine, ma tutti accomunati da un’unica parola d’ordine: BEYOND. Questa parola simboleggia la forza umana che permette a noi individui di andare oltre, di abbattere schemi rigidi, di superare limiti e paletti e di guardare oltre, con coscienza e fermezza. E tutto questo viene raccontato in modo diretto e schietto, senza inutili perifrasi, proprio per rispecchiare la concretezza del brand e il suo spirito deciso, che ha sempre avuto lo sguardo rivolto al futuro. Moncler ha sempre saputo parlare a tutti in modo equilibrato e senza fare distinzioni, donna, uomo, giovane e meno giovane, è un brand che ha sempre lavorato per superare i limiti e andare oltre, generazioni e aspettative.



6 | NIGHT NOIR La campagna Givenchy autunno/inverno 2018 scattata da Steven Meisel, e curata da Clare Waight Keller direttore crativo della Maison, evoca i momenti rubati e catturati all'istante. Una scena dall’atmosfera edgy e vagamente underground. Immagini in bianco e nero evocano la Berlino della metà degli Anni ’80, pur mantenendo un’anima profondamente contemporanea, in linea con l’omonima collezione disegnata da Clare Waight Keller.



7 | MUST HAVE Raffinate atmosfere cinematografiche caratterizzano le nuove immagini della linea eyewear di Salvatore Ferragamo. Tre mini film e un progetto digitale raccontano la nuova collezione uomo di occhiali, dove la passione per l’arte si intreccia con la curiosità della scoperta: la sintesi perfetta del DNA Ferragamo.



8 | NEW GENERATION Emporio Armani presenta una nuova generazione di smartwatch touchscreen: Emporio Armani Connected, con testimonial d'eccezione il cantante e compositore Shawn Mende. I nuovi smartwatch Emporio Armani Connected sono già disponibili su armani.com e, dall'inizio di settembre, nei negozi Armani e presso i rivenditori selezionati in tutto il mondo.



9 | BEAUTY Estée Lauder ha scelto Anok Yai, new entry nell'Olimpo delle top model, come Global Spokesmodel del marchio. Anok apparirà nelle campagne makeup e skincare sulle piattaforme digitali, in TV, sulla stampa e nei punti vendita. La prima campagna di Anok debutterà ad Agosto e riguarderà il fondotinta numero uno del brand, Double Wear Stay-in-Place Makeup. Anok arricchisce l’attuale elenco di testimonial Estée Lauder: Misty Copeland, Grace Elizabeth, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Yang Mi, Carolyn Murphy, Hilary Rhoda, Joan Smalls e Fei Fei Sun.



10 | MODA E SPORT Falconeri, brand di cashmere e filati naturali del Gruppo Calzedonia, conferma Sofia Goggia - campionessa olimpica di sci in discesa libera a Pyeongchang e vincitrice della coppa del Mondo - ambassador del brand per la stagione autunno/inverno 2018-19. Sofia ha indossto gli sci per la prima volta all’età di 3 anni e da allora sembra non averli più voluti togliere. Nonostante alcuni infortuni a inizio carriera, si è sempre rialzata dimostrando il carattere e la determinazione che la contraddistinguono e che l’hanno portata, negli anni, a diventare una campionessa mondiale. Per le prossime 2 stagioni, Sofia Goggia indosserà il casco da gara personalizzato con il logo Falconeri, altra eccellenza Made in Italy.



11 | GIOELLI ICONICI Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, è testimonial della nuova collezione 1989 di Alfieri & St.John che rinnova il vocabolario del brand italiano con volumi e forme contemporanei che rendono omaggio alla lettera A. Una collezione iconica che rompe gli schemi, ma che riconferma il “genio” creativo del brand italiano. Dietro alle perfette geometrie di questi gioielli si nasconde un’ispirazione che parte da Parigi dove nel 1989 venne inaugurata la Pyramide del Musèe du Louvre. Progettata dall’architetto Ieoh Ming Pei, l'imponente prisma in vetro e acciaio è diventato il simbolo moderno della città.