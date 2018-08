A settembre riparti correndo. Connesso e super glamour

Tessuti intelligenti , smartwatch con app che forniscono consigli durante l'allenamento, dal GPS alle mappe sempre a disposizione. Calzature aerodinamiche e dall'alto contenuto di stile, adatte per l'ufficio fino all'aperitivo. L'outdoor non è mai stato più tecnologico e glamour. Ecco gli indispensabili per ripartire alla grande correndo.

LE SCARPE (NON SOLO) DA CORSA

- È stata battezzata “Hybrid Runner” e progettata per accelerare le corse più lunghe e veloci. L'ultima scarpa da running creata da PUMA che si aggiunge alla linea HYBRID è caratterizzata da una rivoluzionaria tecnologia running che fonde le perline IGNITE FOAM e NRGY per creare una schiuma "ibrida" che fornisce la massima ammortizzazione e ritorno di energia. La tecnologia IGNITE FOAM reagisce per prima all'impatto, fornendo istantaneamente il massimo ritorno di energia mentre le perline NRGY, poste nell'intersuola in schiuma, agiscono per fornire una migliore ammortizzazione e una calzata ottimale. Entrambe le tecnologie combinate insieme creano HYBRID, una suola mai vista prima, realmente rivoluzionaria.

- New Balance presenta la nuova "Fresh Foam Beacon", silhouette morbida e leggera della linea Fresh Foam. Costruita con il composto di contatto a terra di New Balance (Fresh Foam GC), la Fresh Foam Beacon ha una sorprendente ammortizzazione, perfetta per una corsa leggera destinata a lunghi tratti.

Il Fresh Foam Ground Contact conferisce alla nuova silhouette maggiore durevolezza e non necessità di una suola in gomma, riducendo di conseguenza iil peso della scarpa. I gusci esterni esagonali presenti nella suola sono progettati per la trazione e la risposta durante la corsa, mentre nelle zone ad alto impatto, tallone e punta, sono presenti dei gusci leggeri in gomma.



- Creata dal celebre designer di sneaker Christian Tresser, “Aztrek” incarna lo spirito Reebok degli Anni 90 con una silhoutte running pionieristica caratterizzata dalla suola spessa e dai colori accesi. Per la stagione Autunno-Inverno 2018/19, Reebok Classic ripropone l'icona degli Anni 90 (“Aztrek OG") in due colorazioni mentre l'intersuola Kinetic e gli elementi riflettenti 3M completano il look.

IL LOOK SOSTENIBILE

I capi Rewoolution garantiscono performance sportive e tecniche superiori grazie alle capacità termoregolatrici dei tessuti, unite alla loro traspirabilità elevata e alla naturale morbidezza, elasticità e resistenza all'usura. Tutti i capi, inoltre, sono realizzati in lana Merino etica, proveniente da fattorie neozelandesi con certificazione ZQ. Leggerissimi e morbidi, i tessuti vengono prodotti attraverso una gestione sostenibile delle risorse ambientali, economiche e sociali, tracciandone l’intero percorso e salvaguardando il benessere delle persone e degli animali.