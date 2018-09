Moda: Stella Jean in passerella ripercorre la via del cotone

A Milano Moda Donna sfila la collezione della stilista italo-haitiana Stella Jean , che per la primavera estate 2019 ha percorso la via del cotone e dello schiavismo , che parte dal Benin e arriva al Brasile, raccontando il suo viaggio con un video proiettato all'inizio dello show, cui ha preso parte anche il ministro della cultura del Benin.

Proprio dal Benin viene il cotone biologico delle stoffe rigate e tessute a mano dagli artigiani locali e poi tinte in naturale con mango, tè o indaco, perché la sostenibilità oggi secondo la stilista è di moda.

In passerella le modelle sfilano con gonnelloni ampi in stile bahiano, gonne wrapped, abiti e camicie con fiocco annodato in vita, con motivi di azulejos, o batik, dipinti o ricamati a mano, con frange di rafia, applicazioni di paillettes e pietre.