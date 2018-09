Salvatore Ferragamo fa sfilare lʼeleganza della tradizione Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 22 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 23 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 24 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 25 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 26 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 27 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 28 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 29 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 30 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 31 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 32 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 33 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 34 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 35 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 36 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 37 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 38 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 39 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 40 di 41 Showbit/Mondadori Portfolio 41 di 41 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La sfilata di Salvatore Ferragamo ha come protagonista la stampa a motivi vegetali tratta proprio dall'archivio Ferragamo, ma reinterpretata con colori e proporzioni nuove. Per lei i capi più importanti sono gonne a fazzoletto e abiti in vitello scamosciato, salopette e bomber con interni in foulard, mentre per lui ci sono jeans in lino con lacci e dettagli in pelle, T-shirt con bordo in pelle, impermeabili e gilet trapuntati.

L'attenzione è sulle calzature, elemento di base della collezione: fra i classici rivisitati ci sono le iconiche Vara, con il fiocco in metallo. Riproposto dall'archivio Ferragamo anche il tacco scultura in pelle di con tomaia in rete del 1940 oggi rivisitato con una tomaia in pelle.