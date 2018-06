22 giugno 2018 10:05 Le armi vincenti per prendersi cura di barba e capelli in estate I nostri consigli su come prendersi cura di sé nei mesi più caldi.

David Beckham, volto del suo "House 99", nuovo marchio beauty dedicato al pubblico maschile sviluppato con L'Oréal Luxe. È ufficalmente iniziata l'estate, la grande mietitrice. Nel senso di un deciso taglio di capelli e barba, con l'arrivo grande caldo. Prendersi cura della propria chioma in estate diventa più difficile, mentre la barba può creare irritazioni al momento della rasatura. Ecco i nostri consigli su come prendersi cura di sé nei mesi più caldi.

Come e quanto radersi

Per prendervi cura della vostra barba vi servono un trimmer elettrico come il regolabarba GB86 di Panasonic, che consente un taglio uniforme senza strappi anche per le barbe più lunghe e folte. Le 58 lunghezze di taglio disponibili (da 0,5 a 30 mm, a intervalli di 0,5 mm), assieme ai versatili accessori a pettine, permettono di scolpire la barba secondo la lunghezza o il look desiderato, oppure di variarla a seconda della stagione e del trend del momento.



Indispensabili un paio di forbici come quelle di The Barb Xpert By Franck Provost perfette per la cura e il mantenimento della forma del pelo. Per disegnare correttamente la barba, immaginate di tracciare una U che va da dietro l’orecchio destro, fino a dietro l’orecchio sinistro seguendo il bordo del viso fino a circa un centimetro sopra il pomo d’Adamo. Tagliate tutto ciò che c’è sotto quella linea e regolate tutto ciò che sta sopra. Man mano che poi la barba cresce, fate attenzione a tagliare i peli ribelli che faticano a mimetizzarsi con il resto del pelo, soprattutto intorno alle labbra e al naso.



Per mantenere poi morbida e profumata la barba, usate quotidianamente un detergente come la mousse Mr. WASH e per concludere distribuire un olio come Gucci Guilty Absolute Beard Oil, conosciuto per le sue proprietà emollienti e nutrienti (che include la mandorla dolce, il seme dell’uva e la jojoba), penetra nella barba e nella pelle aiutando ad esaltarne l’aspetto e la sensazione di morbidezza.

Perché conviene usare il balsamo per capelli

Avrete sicuramente sempre pensato che il balsamo per i capelli non fosse cosa da uomo, invece vi sbagliate. Perché le vostre chiome siano fluenti, ma soprattutto i capelli più forti e sani, dovreste iniziare a usare anche voi il balsamo. Mentre lo shampoo è essenziale per mantenere puliti i capelli e il cuoio capelluto può anche essere leggermente disidratante. Ecco perché è importante seguire ogni shampoo con il balsamo o meglio ancora, una maschera che, aggiunge vitamine e sostanze nutritive ai capelli.



Meglio evitare però i prodotti 2 in 1, perché il conditioner/maschera ha bisogno di essere usato da solo alla fine del regime per essere efficace. Masque Soin Régénérant di Hair Rituel by Sisley è ideale proprio per i capelli spenti, arricchita di quattro oli vegetali, pensata per una rigenerazione globale del cuoio capelluto e dei capelli nella loro lunghezza.

Uno dei migliori favori che possiate farvi è quello di individuare un taglio di capelli che vi valorizzi. Bisogna domandarsi cosa si può fare e cosa non si può fare, essere realisti, insomma. Se ultimamente state perdendo molti capelli oppure la chioma si sta assottigliando visibilmente, perché non provare a tagliare completamente via tutto e vedere l’effetto che fa? Magari un cambio di look indesiderato può darvi soddisfazioni insperate, e intanto i capelli hanno modo di rinforzarsi e, chissà, crescere migliori di prima.



Per chi volesse affidarsi alle cure di un esperto per compiere il grande passo, Roots Milano ha inaugurato l’anno scorso il suo salone in Corso San Gottardo 3 a Milano. Non si tratta solo di un hair salon: si è arricchito di recente della possibilità di creare corner temporanei dedicati a librerie, brand di abbigliamento, fiorai, home decoration. Al centro c’è un’attenzione mirata alle tendenze e alle avanguardie. Al pianterreno si possono sperimentare rasature, decolorazioni o rimanere sul classico con un taglio anni 40 o con la cura della barba. C'è anche uno studio, al primo piano, dove cedere a un tatuaggio old school. (Corso San Gottardo 3). Da provare.