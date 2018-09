Abbronzatura al top: le nuove creme solari sono 2.0

Lo ripetiamo ogni anno: i raggi uv sono vitali per il nostro corpo, ma vanno presi con le giuste precauzioni. Eppure solo un italiano su due usa la crema solare. Così, per prendere solo il meglio dell'abbronzatura, la ricerca lavora sulle formule ma anche sulle texture, che più sono piacevoli più invogliano nell'applicazione, e sui packaging. Si indagano i legami tra sole ed epidermide e tra sole e meccanismi endogeni. Se alcune specialità stimolano la produzione di melanina, potenziandone la naturale capacità protettiva, altre intervengono sugli enzimi coinvolti nei processi di riparazione del Dna per prevenire i tumori cutanei, e altre ancora contengono ingredienti che bloccano sul nascere i fenomeni ossidativi.



Qualcuno poi, come SVR, si focalizza sui perturbatori endocrini, sostanze presenti ovunque che possono interferire con il sistema ormonale. I solari della sua linea “Sun Secure” ne sono del tutto privi, come dimostrato dallo studio di un laboratorio di ricerca indipendente. Facili da applicare, resistenti all’acqua, eppure invisibili e impalpabili. Non devono lasciare le mani unte, e nemmeno costringerci a riapplicarli dopo ogni bagno. Devono far abbronzare la pelle come se non ci fossero, rapidamente e uniformemente, ma allo stesso tempo devono anche dare la sicurezza di essere al riparo dalle scottature. Le aspettativeavanzate sui solari hanno fatto da motore alle ricerche di laboratorio, tanto da aver reso la protezione solare uno dei settori più innovativi e in costante evoluzione della bellezza.



Bakel, Crema Solare Anti-età viso e corpo protezione alta Spf 30 Contiene un mix di sostanze che garantiscono un’azione anti-età globale: Silanolo, che contrasta la perdita di elasticità e tono, Hamamelis e Camomilla che svolgono un’azione lenitiva prevenendo gli arrossamenti, infine olio di Baobab che nutre la pelle in profondità e riduce il danno ossidativo.