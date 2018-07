Come vestirsi eleganti quando fuori fa caldo

Come vestirsi con stile quando fuori fa clado BOSS | L'attore Sebastian Stan interpreta i nuovi abiti estivi tinti in capo di BOSS. Gli abiti sono cuciti prima di essere tinti, un processo specializzato che dà un effetto leggermente usato per un aspetto più casual. I colori vanno dall'azzurro chiaro al verde oliva, dal beige pallido, al corallo e al bianco. Ufficio stampa 1 di 17 BOSS | L'attore Sebastian Stan interpreta i nuovi abiti estivi tinti in capo di BOSS. Ufficio stampa 2 di 17 BOSS | L'attore Sebastian Stan interpreta i nuovi abiti estivi tinti in capo di BOSS. Ufficio stampa 3 di 17 Total look Salvatore Ferragamo P/E 2018. Ufficio stampa 4 di 17 Paul Smith P/E 2018. Ufficio stampa 5 di 17 Mango P/E 2018. Ufficio stampa 6 di 17 Eden Park | Camicia di cotone a maniche corte con fantasia floreale. Ufficio stampa 7 di 17 Mango P/E 2018. Ufficio stampa 8 di 17 Santoni, sabot in canvas e pelle. Ufficio stampa 9 di 17 Meraki by Amazon P/E 2018. Ufficio stampa 10 di 17 Dettaglio dal backstage di N°21 P/E 2018. Ufficio stampa 11 di 17 Cerruti 1881 total look p/e 2018. Ufficio stampa 12 di 17 Versace P/E 2018. Ufficio stampa 13 di 17 Pesi e proporzioni leggere dal backstage di Fendi P/E 2018. Ufficio stampa 14 di 17 Camicia di lino Xacus P/E 2018. Ufficio stampa 15 di 17 Paul Smith P/E 2018. Ufficio stampa 16 di 17 Espadrillas Paul Smith P/E 2018. Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una raccomandazione prima di tutto: al bando canottiere, shorts o infradito. Perché con le temperature elevate spesso pensiamo di poterci mettere qualsiasi cosa. La moda di questa estate però permette di coprirsi con nonchalance, attraverso collezioni realizzate con tessuti leggeri, freschi e traspiranti, dalle tonalità chiare. I pantaloni e le camicie sono morbidi e non costringono il corpo già troppo sotto pressione dalle temperature elevate.

Ma se coperti si suda? Un fazzoletto in batista di lino, possibilmente bordato e con iniziali ricamate farà al caso vostro. Il pantalone dev’essere lungo, di cotone, meglio di lino, portato con una T-shirt e magari una giacca rigata: un outfit perfetto dalla mattina alla sera. Il bermuda lo si può sopportare in una città calda, di giorno, ma solo da chi ha gambe slanciate e caviglie eleganti.

Prediligete i toni chiari e della savana: kaki, tortora, beige e l’immancabile verde militare. Immancabile poi il bianco: proposto per pantaloni, T-shirt e abiti. Per la sera? Un completo di lino blu oppure un total white raffinatissimo. Anche se il calzino corto esibito viene sdoganato alle ultime sfilate, d’estate si può comunque rinunciare. La caviglia esposta è anche sexy.Scegliete però la scarpa giusta: un paio di classiche derby, un mocassino in suede dai toni pastello.