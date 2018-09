Agenov. Un nuovo concetto di moda e di bellezza sulla nostra pelle!

I principi attivi – oli, burri, estratti – sono puri e completamente biologici, in quanto provenienti dal più grande polmone verde del nostro pianeta e da coltivazioni spontanee esenti da trattamenti o manipolazioni chimiche…perché la salute della nostra pelle è un tema sempre di moda, soprattutto dopo le sollecitazioni di una calda estate di sole! Chi è Carmen Silviera? Quali sono le sue origini e qual è stato il suo percorso di formazione? Sono nata in Brasile da una famiglia di imprenditori tessili, mi sono laureata in Bussines Administration e sono appassionata di marketing. Sono una donna molto coraggiosa, a cui piacciono le sfide. Quando e com’è nato il brand cosmetico di lusso Agenov Skincare? Come mai la scelta di questo nome? Il brand è nato nel 2017. L’idea mi è venuta durante un viaggio in Amazzonia, quando ho scoperto per la prima volta dei frutti rari e meravigliosi che nascono solo lì e di cui mi sono innamorata. Così è iniziato il mio desiderio di ricerca finalizzato alla scoperta delle proprietà e dei benefìci di questi prodigi della natura. Agenov contiene nella sua denominazione la promessa di una età nuova, un ritorno alla giovinezza e all’integrità della nostra pelle oltre che della natura che ci circonda. Ma non solo, è un omaggio alla mia città, dove vivo e ho creato la mia famiglia. Ho scelto questo nome, quindi, anche per ringraziare Genova, la sua accoglienza e la sua bellezza. Com’è avvenuto il passaggio da affermata fashion designer di costumi da bagno alla ricerca di questa innovativa formula per la giovinezza della nostra pelle? La mia propensione innata verso le sfide mi ha portata a volermi mettere di nuovo in gioco e a sperimentare qualcosa di diverso dai costumi da bagno, grazie ai quali peraltro ho già ricevuto negli anni molte gratificazioni. Inizialmente la ricerca è stata eseguita in collaborazione con l’Università della città di Manaus, capitale dell’Amazzonia, per poi proseguire in Italia sotto la mia direzione, con la collaborazione di un’équipe scientifica. La Foresta Amazzonica e Genova: che ruolo hanno svolto queste due aree geografiche, così diverse e così lontane tra loro, nello sviluppo del suo nuovo concetto di bellezza? La Foresta Amazzonica è un posto magico, ricco di materie prime dalla purezza incontaminata, risorse preziose dalle proprietà inimmaginabili. In questo patrimonio della natura è racchiuso il segreto dei prodotti che ho ideato, i cui principi attivi sono al 100% biologici. Genova è la bellissima città che amo e in cui vivo, che mi ha accolto da quando sono arrivata in Italia e dove ho potuto sviluppare il mio brand.

Che importanza assume l’ecosostenibilità nel progetto Agenov?

Per Agenov l’ecosostenibilità è fondamentale, così come è imprescindibile il rispetto per il nostro pianeta. Anche per questo nelle formule dei miei prodotti è bandito qualsiasi ingrediente che sia solo potenzialmente inquinante. Per noi il lusso deve essere sostenibile.



Quali sono le caratteristiche essenziali dei suoi prodotti cosmetici?

Le caratteristiche essenziali sono l’alta concentrazione di ingredienti naturali preziosi e l’innovazione tecnologica per il potenziamento della loro efficacia. Ciò consente l’assorbimento ottimale da parte della pelle di ogni prodotto.



Quali prodotti consiglierebbe per mantenere nutrita e vitale la nostra pelle al rientro delle vacanze estive?

Consiglierei tutta la linea, visto che dopo l’estate la pelle ha particolarmente bisogno di essere curata in profondità per rigenerarsi. Il Latte Struccante è fondamentale per eliminare delicatamente il trucco e ogni residuo di impurità, ancora di più dopo una prolungata esposizione al sole. Il Fluido Illuminante dona alla pelle un naturale aspetto omogeneo e vitale, restituendo luminosità e agendo efficacemente contro le antiestetiche macchie cutanee. La Crema Giorno, ma anche gli oli e i burri Agenov, contengono un complesso di alghe che contribuiscono a riparare i danni causati dai raggi UVA e UVB, nonché cellule staminali estratte dal peperoncino rosso, che stimolano il metabolismo della pelle. La Crema Notte contiene un Tripeptide capace di rallentare il processo di invecchiamento cellulare attraverso il TGF (Tissue Growth Factor), che lavora in sinergia con le molecole dell’Acido ialuronico. Tale formula, oltre a garantire un’idratazione profonda, stimola il fisiologico rinnovamento della pelle. Il Contorno Occhi, oltre ad un Tripeptide che aiuta a ridurre le rughe di espressione causate dai movimenti ripetitivi dei muscoli facciali, contiene anche i principi attivi estratti da due piante rare della foresta Amazzonica, naturali ‘anti-borse’ e ‘anti-occhiaie’, insieme al Guaranà che ha un effetto levigante e drenante. Il Burro Corpo, specifico per il corpo e per i piedi, è altamente nutriente; contiene alghe che migliorano la barriera e la coesione intercellulare, oltre a Guaranà e Rusco, che favoriscono il drenaggio e stimolano la micro circolazione cutanea. L’Olio Viso serve da Booster, insieme alle Creme Notte e Giorno, per aumentare l’idratazione di una pelle inaridita dal sole e dal vento.



Chi è Carmen Silviera nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono una persona molto riservata, adoro stare in casa con la famiglia. Ho il privilegio di poter ammirare il mare dalle mie finestre e questo mi ricorda la mia città natale, Rio de Janeiro, dove ho vissuto fino a 22 anni. Come tutti i brasiliani che vivono lontani dalla loro terra non nascondo un po’ di nostalgia… Mi piace molto anche leggere e osservare le stelle, fin da giovane coltivo la mia passione per l’astronomia.



Progetti e sogni per il futuro del brand?

Il mio obiettivo è di incrementare le vendite negli USA, dove comunque sono già decollate bene, e far conoscere il brand in nuovi Paesi, come gli Emirati Arabi, il Giappone e la Russia. Sogno di portare il Made in Italy in tutto il mondo perché l’Italia è sinonimo di eccellenza ed è nostro compito renderne testimonianza.