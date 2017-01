Ue, piano per l'energia: entro il 2050 il 10% dell'energia verrà dal mare

Entro il 2050 il 10% dei bisogni energetici dell'Ue sarà soddisfatto dalle correnti e dalle onde del mare. E' l'obiettivo della roadmap in cinque fasi presentata in un rapporto dell'Ocean Energy Forum, che potrà contare su un fondo di investimento da 250 milioni di euro in aggiunta a un altro, assicurativo, da 70 milioni. L'obiettivo della tabella di marcia è quello di "tagliare 276 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno", ha dichiarato il commissario Ue per l'Ambiente, Karmenu Vella.