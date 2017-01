E' italiano il pontile "sostenibile" che genera energia a partire dal sole e dal mare

Sembra un normale pontile al quale si possono attraccare barche da diporto, ma in realtà è un autentico generatore di energia "pulita". E' Freedom Power, il pontile capace di autoalimentarsi sfruttando fonti rinnovabili presentato a Napoli in occasione della mostra-convegno di EnergyMed. Il prodotto sfrutta energia elettrica, termica e ad aria compressa per contribuire al risparmio energetico nei porti turistici e nelle strutture balneari.

Sole, mare e vento - Freedom Power è l'unica infrastruttura al mondo in grado di valorizzare tutte quelle forme di rinnovabile (sole, vento e moto ondoso) presenti nella location d'installazione. La produzione di energia avviene grazie a una serie di pistoni pneumatici che, al passaggio delle onde sotto al pontile, generano e mettono in azione aria compressa. Quest'ultima viene poi stoccata e utilizzata come vettore per attivare turbine sulle quali sono impiantati i generatori di corrente.



Una stazione di servizio per la mobilità sostenibile - Il "pontile galleggiante modulare e generatore polivalente di energia da fonte rinnovabile integrato" assolve anche le normali funzioni di pontile o piattaforma galleggiante al servizio della nautica e delle attività marittime in genere. L'infrastruttura è concepita per sfruttare al meglio le correnti fluviali e marine, oltre che l'energia eolica e quella solare, e per fungere da supporto della mobilità sostenibile. Il sistema è stato studiato per "fare il pieno" di energia a veicoli elettrici e con propulsore ad aria compressa, mediante apposite colonnine posizionate lungo il pontile.